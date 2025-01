In den vergangenen Monaten habe die Aktivität zugenommen und man habe grössere Erdbeben in der Region erlebt, weil sich unterirdisch Druck aufbaue, sagte sie. «Und das kann nur zu einem führen: Letztendlich wird es eine Eruption geben.» Es sei jedoch äusserst schwierig, den Zeitpunkt dafür vorauszusagen - möglicherweise könne es sogar noch Jahre dauern, bis es so weit sei. Auch könne es ganz unterschiedliche Arten von Ausbrüchen geben: Käme es zu einem unter dem Gletscher, dann würde dies zu katastrophalen Fluten führen, warnte Jónsdóttir.