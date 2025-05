«Die Doppelrolle ist ein Erfolgsrezept», sagte er. «Gerade in aktuell herausfordernden Zeiten überwiegen die Vorteile bei Weitem.» Klar sei aber auch: «Die Doppelrolle ist nicht auf die Ewigkeit angelegt.» Entscheiden müsse das am Ende aber der Aufsichtsrat. Dort sei man überzeugt, dass «beide Unternehmen profitieren», sagte dessen Vorsitzender Hans Dieter Pötsch. Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, mit den jüngsten Umbesetzungen im Porsche-Vorstand könnte Blume seine Nachfolge in Stuttgart vorbereiten.