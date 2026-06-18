Aufsichtsratschef Pötsch soll wiedergewählt werden

Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Wiederwahl von Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch. Der 75-Jährige soll für weitere fünf Jahre in das Gremium gewählt werden. «Mein Ziel war, ist und bleibt, meinen Beitrag zu leisten, dieses grossartige Unternehmen wetterfest aufzustellen», sagte Pötsch. Seine Wahl gilt als sicher: Grossaktionär Porsche SE hält mehr als 50 Prozent der Stimmrechte, zusammen mit dem Land Niedersachsen sind es mehr als 70 Prozent.