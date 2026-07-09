Der Konzern selbst hat sich bisher nicht zu den Details geäussert. «Die genauen Inhalte des Zukunftsplans und die damit verbundenen notwendigen Massnahmen werden heute zwischen Aufsichtsrat und Vorstand der Volkswagen AG erörtert», hatte ein Sprecher vor der Sitzung gesagt. Dabei gehe es unter anderem darum, Komplexität zu reduzieren, Beteiligung zu straffen, Entwicklung und Produktion regionaler auszurichten: «Und ja, wir werden auch Überkapazitäten abbauen müssen.»