Die VW-Titel stiegen am Dienstag um bis zu 2,3 Prozent und liessen damit die übrigen Dax-Werte hinter sich. In einer Telefonkonferenz vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen milderte der Konzern Analysten zufolge Bedenken hinsichtlich der US-Zölle und der Schwäche bei den Luxusmarken. «Das Unternehmen schien mit den aktuellen Markterwartungen für das Quartal zufrieden zu sein», erklärte der Analyst Pal Skirta von der Bank Metzler. Auch die Kostensenkungen der Kernmarke VW machten sich positiv bemerkbar, wenn man Einmaleffekte beiseitelasse. Das spiegle «das schrittweise Entfalten von Volkswagens Selbsthilfe-Story» wider.