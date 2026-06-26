Ziel sei eine «umfassende Transformation», so der Sprecher weiter. «Der gesamte Konzern - inklusive Marken und Gesellschaften - muss sich tiefgreifend verändern.» Im nächsten Schritt solle dies nach Befassung des Aufsichtsrats in die Umsetzung gebracht werden. Details zu konkreten Massnahmen nannte der Sprecher nicht.