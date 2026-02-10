Angesichts der überraschend guten Kassenlage bei VW fordert der Betriebsrat nun doch eine Prämie für die Tarifbeschäftigten. Betriebsratschefin Daniela Cavallo begründete den Vorstoss mit den sechs Milliarden Euro, um die Volkswagen zuletzt seinen Kapitalfluss nach oben korrigiert hatte. «Wenn jetzt alle gemeinsam in Sachen Kostendisziplin derart gut abgeliefert haben», so Cavallo in einer Extra-Ausgabe der Betriebsratszeitung «Mitbestimmen», die der dpa vorliegt, «ist eine Anerkennungsprämie nur fair. Die fordern wir für alle Haustarifbeschäftigten - Sachsen inklusive.»