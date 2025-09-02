Aktionärsvertreter fordern seit langem, dass Blume einen seiner beiden Chefposten aufgibt. Der Manager steht seit drei Jahren sowohl an der Spitze von Porsche als auch von VW - und ist damit Chef gleich zweier Dax -Konzerne. Bereits während des Tarifstreits vor einem Jahr hatte Cavallo deutliche Kritik daran geäussert. Blume selbst hat die Kritik wiederholt zurückgewiesen, zuletzt aber eingeräumt: «Die Doppelrolle ist nicht auf die Ewigkeit angelegt.»