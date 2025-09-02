Aktionärsvertreter fordern seit langem, dass Blume einen seiner beiden Chefposten aufgibt. Der Manager steht seit drei Jahren sowohl an der Spitze von Porsche als auch von VW - und ist damit Chef gleich zweier Dax -Konzerne. Bereits während des Tarifstreits vor einem Jahr hatte Cavallo deutliche Kritik daran geäussert. Blume selbst hat die Kritik wiederholt zurückgewiesen, zuletzt aber eingeräumt: «Die Doppelrolle ist nicht auf die Ewigkeit angelegt.»
Spekulationen über Suche nach Nachfolger
Neue Nahrung hatten die Spekulationen zuletzt durch Medienberichte erhalten, nach denen Porsche offenbar die Suche nach einem Nachfolger eingeleitet habe. Blume solle sich dann auf die Führung des VW-Konzerns konzentrieren, berichtete unter anderem die «Wirtschaftswoche». Sprecher von Porsche und Volkswagen hatten das zunächst nicht kommentiert.
Blume führt Porsche seit 2015 und behielt diese Position auch, nachdem er sieben Jahre später Herbert Diess als Vorstandsvorsitzender bei Volkswagen abgelöst hat./fjo/DP/jha
(AWP)