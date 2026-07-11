Der Betriebsrat hatte Blume ein Ultimatum bis Freitag gestellt, Stellung gegenüber der Belegschaft zu beziehen. In der Konsequenz werde der Konzernchef nach der Sommerpause in Betriebsversammlungen direkt vor den Kolleginnen und Kollegen nicht nur im Stammwerk Rede und Antwort stehen müssen. «Dabei wird das Hauptaugenmerk der Belegschaft darauf liegen, ob der Vorstand diese Krise mit notwendigen Massnahmen überhaupt gemeinsam mit den Beschäftigten meistern will oder gegen sie», hiess es weiter. Schon am Donnerstag hatte es zahlreiche Protestaktionen gegeben.