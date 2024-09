Der Betriebsrat sprach von mehr als 16'000 Teilnehmern. Mehr als 10'000 waren den Angaben zufolge in der Fabrikfalle dabei, weitere 5000 folgten der Versammlung auf davor aufgestellten Leinwänden. Tausende in der Halle skandierten nach Angaben von Teilnehmern «Wir sind Volkswagen , ihr seid es nicht!», als die Vorstände auf der Bühne Platz nahmen. Betriebsratschefin Daniela Cavallo hatte zuvor von grosser Verunsicherung in der Belegschaft gesprochen und erheblichen Widerstand gegen die Pläne des Vorstands angekündigt.