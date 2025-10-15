Druck auf «Teilzeitvorstandsvorsitzenden»

Aktionärsvertreter sehen Blumes Doppelrolle bereits seit langem sehr kritisch. Nicht nur wegen der riesigen Arbeitsbelastung, sondern auch wegen möglicher Interessenkonflikte. Sie fordern den Manager immer wieder dazu auf, sich für die Führung eines Konzerns zu entscheiden. So kritisierte zum Beispiel Hendrik Schmidt vom Fondsanbieter DWS , dass Porsche und Volkswagen die einzigen Börsenunternehmen in Deutschland seien, die sich einen «Teilzeitvorstandsvorsitzenden» leisteten.