Cavallo erteilt Werksschliessungen eine Absage

VW-Betriebsratschefin Daniele Cavallo forderte auf der Versammlung ein Ende der anhaltenden Spekulationen um die Zukunft inländischer VW-Werke. «Auch die Arbeitgeberseite bei uns sollte ein grosses Interesse daran haben, dass diese unsäglichen Schlagzeilen rund um Werksschliessungen endlich aufhören», sagte sie laut einem Beitrag im Intranet, der der dpa vorliegt. Denn die ständigen Diskussionen schadeten dem Bild, das der Konzern in der Öffentlichkeit abgebe.