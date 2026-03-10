Der Gewinneinbruch bei VW und Porsche AG lässt auch den Verdienst von Konzernchef Oliver Blume schrumpfen. Einschliesslich Altersvorsorge und variabler Vergütung für mehrere Jahre erhielt er im vergangenen Jahr 7,4 Millionen Euro, wie auf dem Geschäftsbericht des Konzerns hervorgeht. Im Jahr zuvor waren es noch rund drei Millionen Euro mehr gewesen, die Blume von VW und Porsche zusammen bekommen hatte.