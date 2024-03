Im Zuge des Sparprogramms bei Volkswagen verzichtet Konzernchef Oliver Blume in diesem Jahr zusammen mit dem gesamten Konzernvorstand auf einen Teil seines Gehalts. «Wir werden unser Fixum um fünf Prozent nach unten setzen», sagte Blume am Mittwoch auf der Bilanzpressekonferenz in Berlin. Damit wolle der Vorstand seinen Betrag zum aufgelegten Effizienz- und Sparprogramm des Konzerns leisten. «Wir halten das für ein wichtiges Signal, dass auch wir als Konzernvorstand unseren Beitrag leisten und erstmal bei uns selbst anfangen.»

13.03.2024 12:01