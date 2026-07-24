VW -Chef Oliver Blume geht im Konzern nicht von Werksschliessungen bis zum Jahr 2030 aus. «In unseren existierenden Werken insbesondere in Deutschland haben wir Modelle in der Produktion und wir brauchen diese Modelle», sagte Blume am Freitag in einer Telefonkonferenz. «Es ist nicht realistisch, über Werkschliessungen bis 2030 zu reden», fügte er an. Es gebe schlauere Wege als Werksschliessungen, bestätigte er frühere Aussagen. Zuerst müsse über Verbesserungen der Wettbewerbsfähigkeit gesprochen werden, und daraus leite sich alles weitere ab, sagte Blume.