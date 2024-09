Volkswagen will bei den geplanten Sparmassnahmen bald konkret werden. «Das wird jetzt keine Angelegenheit von Jahren sein», sagte Konzernchef Oliver Blume in einem ZDF-Interview. «Wir werden das in den nächsten Wochen sehr zügig angehen.» Ziel sei es, «in diesem Jahr» ein entsprechendes Paket aufzusetzen. Wegen der angespannten Lage hatte VW kürzlich seinen Sparkurs verschärft und schliesst betriebsbedingte Kündigungen und Werkschliessungen nicht länger aus.