Blume präsentierte am Mittwoch in Hockenheim neue Finanzziele für die kommenden Jahre und wie er seinen Zehn-Punkte-Plan zügig in die Tat umsetzen will. Dabei soll den Marken des Konzerns und deren Management mehr Verantwortung zukommen, die Zentrale in Wolfsburg soll künftig nur noch den Rahmen vorgeben. Gleichzeitig sollen die Marken enger zusammenarbeiten, um die Werke gemeinsam besser auszulasten, wie es anlässlich einer Investorenveranstaltung an der Rennstrecke Hockenheimring hiess. Um das zu erreichen, sollen auch entsprechende Komponenten in die Vergütung des Managements aufgenommen werden.