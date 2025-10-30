Bisher seien die Chipengpässe ohne die befürchteten Produktionsstopps geblieben. «Der Lieferengpass beim niederländischen Chip-Hersteller Nexperia hat bislang keine Auswirkungen auf die Produktion in den deutschen Werken des Volkswagen-Konzerns gehabt», sagte der Sprecher. In dieser Woche sei an allen deutschen Standorten planmässig produziert worden. Wegen des Feiertags in Niedersachsen und Sachsen ruht am Freitag dort die Produktion.