Bei der VW-Dachgesellschaft Porsche SE (PSE) ist der durch den Porsche-Börsengang angehäufte Schuldenberg wieder etwas höher geworden. Die Nettoverschuldung sei in den ersten drei Monaten leicht auf 5,8 Milliarden Euro gestiegen, teilte der im Dax notierte Konzern am Dienstag in Stuttgart mit.