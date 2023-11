Massgeblich beeinflusst wird das Ergebnis von den Kernbeteiligungen an der Volkswagen AG sowie am Sportwagenbauer Porsche AG . Die PSE hielt an ihrer Prognose fest, wonach das Konzernergebnis nach Steuern in diesem Geschäftsjahr zwischen 4,5 Milliarden Euro und 6,5 Milliarden Euro liegen soll, wobei es in der unteren Hälfte dieses Korridors erwartet werde.