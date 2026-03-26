Die VW -Dachgesellschaft Porsche SE hat die schwierige Lage bei ihren Kernbeteiligungen auch im vergangenen Jahr zu spüren bekommen. Das um Wertberichtigungen angepasste Ergebnis nach Steuern sank 2025 um gut acht Prozent auf 2,89 Milliarden, wie die Holding mitteilte. 2024 lag der bereinigte Gewinn bei 3,15 Milliarden Euro. Damit liegt das Unternehmen am oberen Ende seiner gesenkten Erwartungen. Die Dividende je im Dax notierter Vorzugsaktie soll 1,51 Euro betragen - 40 Cent weniger als ein Jahr zuvor.