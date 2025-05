Die VW -Dachholding Porsche SE hat wegen der schwierigen Lage bei seinen Kernbeteiligungen auch zu Jahresbeginn unterm Strich einen milliardenschweren Verlust verbucht. Nach Steuern betrug das Konzernergebnis in den ersten drei Monaten minus 1,08 Milliarden Euro, wie am Mittwoch aus dem Zwischenbericht des Stuttgarter Dax -Konzerns hervorging. Ein Jahr zuvor hatte die Porsche SE, in der die Familien Porsche und Piëch vor allem ihre Beteiligungen am Volkswagen -Konzern und am Sportwagenbauer Porsche AG bündeln, noch einen Gewinn von 1,06 Milliarden Euro ausgewiesen.