Betriebsrat: «Arbeit geht absehbar zur Neige»

Der Konzernbetriebsrat sprach dagegen von einer sich zuspitzenden Lage an dem Standort. «Die ursprüngliche Planung, wonach das Volumen des T-Roc Cabrio bis September nächsten Jahres reicht, ist hinfällig», sagte ein Sprecher in Wolfsburg. Die «Arbeit geht absehbar zur Neige». Die Belegschaft werde bereits ein Jahr vor dem Spätsommer 2027 in eine Vier-Tage-Woche gezwungen.