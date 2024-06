In Deutschland ist der Golf seit Jahren das meistverkaufte Auto und konnte den Spitzenplatz auch 2023 verteidigen. In Europa musste er ihn inzwischen an Teslas Model Y abgeben. Und auch konzernintern ist der Golf nicht mehr die Nummer eins: Beim weltweiten Jahresabsatz überflügelte ihn längst das 2007 aufgelegte Kompakt-SUV Tiguan, das ebenfalls in Wolfsburg gebaut wird. Anders als der in Europa beliebte Golf findet der Tiguan auch Käufer in Asien und Nordamerika./fjo/DP/men