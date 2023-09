Der VW -Konzern will sein künftiges Modell Trinity einem Medienbericht zufolge nicht in Wolfsburg, sondern in Zwickau produzieren. Der ursprünglich geplante Neubau eines zweiten Werks neben dem Stammwerk in Wolfsburg sei endgültig abgesagt, berichtet das «Handelsblatt» (Freitag) unter Berufung auf Konzernkreise. Stattdessen solle das Modell nun im sächsischen E-Auto-Werk gebaut werden. VW wollte sich auf Anfrage nicht dazu äussern.

29.09.2023 10:31