Das Land ist mit 20 Prozent an VW beteiligt, Lies und Willie Hamburg vertreten das Land mit Stimmrecht im VW-Aufsichtsrat. «Das Land Niedersachsen wird seine Verantwortung dort mit der gebotenen Sorgfalt wahrnehmen», erklärten die beiden mit Blick auf mögliche Sparmassnahmen.
«Die Zukunft von Volkswagen wird nicht dadurch gewonnen, dass man immer neue Werksschliessungen oder immer grössere Stellenabbauprogramme in den Fokus stellt», heisst es in der Stellungnahme. «Entscheidend ist, dass der Konzern wieder aus eigener Stärke überzeugt - mit wettbewerbsfähigen Fahrzeugen, innovativen Produkten, einer konsequenten Nutzung von Synergien und einer klaren strategischen Ausrichtung.»
Das «Manager Magazin» hatte zuvor berichtet, der Konzern wolle seinen Sparkurs deutlich verschärfen. Bis zu 100.000 Stellen könnten weltweit wegfallen, doppelt so viele wie bisher geplant. Vier Werken in Deutschland droht demnach die Schliessung - darunter möglicherweise auch Hannover und Emden./fjo/DP/zb
(AWP)