«Die Zukunft von Volkswagen wird nicht dadurch gewonnen, dass man immer neue Werksschliessungen oder immer grössere Stellenabbauprogramme in den Fokus stellt», heisst es in der Stellungnahme. «Entscheidend ist, dass der Konzern wieder aus eigener Stärke überzeugt - mit wettbewerbsfähigen Fahrzeugen, innovativen Produkten, einer konsequenten Nutzung von Synergien und einer klaren strategischen Ausrichtung.»