In diesem und dem kommenden Jahr stellt sich der Konzern nach Worten des Finanzchefs Arno Antlitz wegen des herausfordernden Umfelds auf weitere Marktanteilsverluste in China ein, bis er 2026 mit neuen Elektroautomodellen dann wieder durchstarten will. Die Hoffnungsträger stammen unter anderem aus einer Kooperation mit dem jungen chinesischen Autobauer Xpeng. Die VW-Vorzugsaktie fiel am Nachmittag ans Dax-Ende und verlor 4,3 Prozent auf 115,64 Euro. Der schwache China-Ausblick der Wolfsburger dürfte den Ergebniskonsens am Markt um etwa 5 Prozent nach unten drücken, schrieb UBS-Analyst Patrick Hummel.