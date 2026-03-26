Das Papier sank am Nachmittag um 3,2 Prozent auf 31,04 Euro und lag damit in der Schlussgruppe des deutschen Leitindex. In diesem Jahr hat der Kurs bereits mehr als ein Fünftel eingebüsst. Die Prognose der Automobil-Holding für den bereinigten Nettogewinn 2026 liege unter der Konsensschätzung, sagte ein Händler. Die Zielspanne sei sehr breit, im ungünstigsten Fall unterbiete das Nettoergebnis die Konsensprognose um mehr als die Hälfte. Auch die in Aussicht gestellte Dividende je Vorzugsaktie bleibe hinter der Markterwartung zurück.