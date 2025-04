Bei dem neuen Modell, das VW ausschliesslich in Lateinamerika anbieten will, handelt es sich um eine Weiterentwicklung des ersten VW Amarok, der bereits seit 15 Jahren in Pacheco gebaut wird. In Europa war die erste Generation des Pick-up-Trucks 2020 ausgelaufen, der Nachfolger wurde zusammen mit Ford entwickelt und wird auch dort produziert.