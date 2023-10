Für das operative Ergebnis 2023 peilen Konzernchef Blume und Finanzchef Arno Antlitz nun nur noch den Vorjahreswert vor Sondereinflüssen von rund 22,5 Milliarden Euro an. Bislang hatte der Volkswagen-Vorstand eine operative Marge von 7,5 bis 8,5 Prozent in Aussicht gestellt bei einem Umsatzwachstum von 10 bis 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Erlös soll also auf 307 bis 321 Milliarden Euro steigen. Am unteren Ende der Umsatzspanne läge die operative Marge in diesem Jahr damit jetzt rechnerisch bei höchstens gut 7,3 Prozent. Schafft VW einen Erlös am oberen Ende der Prognose, betrüge die Marge rund 7 Prozent.