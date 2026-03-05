Der VW-Konzern hat bei der Auslieferung von E-Autos die Marke von vier Millionen Fahrzeugen aller Konzernmarken erreicht. Konzernchef Oliver Blume sprach von einem Meilenstein beim Hochlauf der E-Mobilität. «Für die erste Million reine E-Fahrzeuge haben wir noch rund zehn Jahre gebraucht», sagte Blume laut Mitteilung. «Für die vierte war es nur noch ein Jahr.» Diesen Schwung wolle der Konzern weiter beschleunigen.