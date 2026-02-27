Volkswagen hatte vor mehreren Jahren schon einmal versucht, die Tochter an einen anderen Eigner zu geben, den Wolfsburgern kam aber unter anderem die Corona-Krise in die Quere. Everllence baut unter anderem Kraftwerksturbinen und schwere Schiffsdieselmotoren, in der Pandemie erlahmte jedoch mit dem weltweiten Handel auch der Schiffbau. Der VW-Konzern führt das Geschäft von Everllence im Konzernbereich Power Engineering, der 2024 einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro und einen operativen Gewinn von 335 Millionen Euro erzielte.
Volkswagen steht unter Druck von Investoren, das Geld zusammenzuhalten und Randbereiche abzustossen, die nicht zum Kerngeschäft gehören./men/jsl/jha/
(AWP)