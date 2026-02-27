Der VW -Konzern könnte laut Kreisen beim Verkauf seiner Schiffs- und Dieselgrossmotorentochter Everllence einen höheren Preis einstreichen als bisher spekuliert. Die Finanzinvestoren Blackstone und Brookfield seien unter den Bietern der nächsten Runde für einen Mehrheitsanteil an der ehemals unter dem Namen MAN Energy Solutions bekannten Firma, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf informierte Personen. Die Beteiligungsgesellschaften hätten neue Angebote in Höhe von mindestens 8 Milliarden Euro abgegeben. Bisher war in Medienberichten etwa im «Manager Magazin» die Rede von einer Bewertung von mehr als 6 Milliarden Euro gewesen. Ebenfalls weiter im Rennen seien die Finanzinvestoren Advent, Bain, EQT und CVC. Alle Genannten sowie VW hätten einen Kommentar zu den Informationen abgelehnt, hiess es.