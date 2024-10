In China, für VW wichtigster Automarkt, gingen die Auslieferungen um 15 Prozent nach unten, in den übrigen Ländern Asiens sogar um 23,4 Prozent. In Westeuropa ging es 7 Prozent nach unten. Auch hier spüre man «deutlichen Gegenwind aus dem Markt», sagte Schubert. Zuwächse in Amerika und Afrika/Nahost konnten das nicht ausgleichen.