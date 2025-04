Der Volkswagen-Konzern hat im ersten Quartal weniger umgesetzt und verdient als von Experten erwartet. Die Erlöse seien um 3 Prozent auf 78 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Das operative Ergebnis sackte - belastet von Sondereffekten in Höhe von 1,1 Milliarden Euro - von 4,6 Milliarden Euro im entsprechenden Vorjahresviertel auf 2,8 Milliarden Euro ab. Die entsprechende Marge fiel von 6,0 auf 3,6 Prozent. Die Nettoliquidität im Konzernbereich Automobile belief sich zum Bilanzstichtag 31. März 2025 auf 33 Milliarden Euro (Stand per 31. Dezember 2024 nach angepasster Berichtslogik: 34,4 Milliarden Euro).