In Europa und den USA hingegen zogen die Verkäufe von vollelektrischen Autos (BEV - battery electric vehicles) stark an. Im Vorjahr war das Geschäft mit den Stromern in Europa unter anderem von gestutzten oder beendeten Förderprogrammen belastet worden. In den USA dürften dieses Jahr vorgezogene Käufe vor dem Aus von Kaufanreizen angetrieben haben. Insgesamt legte VW bei den Elektroautos um ein Drittel auf 252.100 Fahrzeuge zu.