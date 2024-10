Kurz nach dem Börsenstart setzte sich das Papier mit knapp einem Prozent Kursplus an die Spitze des schwächeren Dax. In diesem Jahr steht aber immer noch ein Kursminus von gut einem Fünftel zu Buche. Die Resultate bestätigten klar die Notwendigkeit des Konzernumbaus, konstatierte Analyst Philippe Houchois von der US-Investmentbank Jefferies. Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer äusserte sich ähnlich: Zur geplanten VW-Restrukturierung in Deutschland gebe es angesichts der Zahlen keine Alternative.