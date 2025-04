Derzeit gehe der Konzern davon aus, dass sich die operative Umsatzrendite, der freie Mittelzufluss im Fahrzeuggeschäft sowie die Nettoliquidität 2025 am unteren Ende der anvisierten jeweiligen Zielspannen bewegen, teilte VW am Mittwoch mit. Für konkrete Angaben zu den finanziellen Belastungen der US-Importzölle sei es zu früh, sagte Finanzchef Arno Antlitz in einer Telefonkonferenz.