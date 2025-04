«Wie erwartet, ist der Volkswagen-Konzern mit gemischten Ergebnissen ins Geschäftsjahr gestartet», sagte Arno Antlitz, Finanzchef der Volkswagen Group, der Mitteilung zufolge. «Unsere Autos kommen sehr gut bei unseren Kunden an. Der Auftragseingang in Westeuropa ist deutlich gestiegen, und unsere Auftragsbücher füllen sich schnell.» Der Absatz von E-Autos habe sich in Westeuropa deutlich erhöht.