VW ist bei der Suche nach einer Nachfolge für den Personalchefposten Medienberichten zufolge fündig geworden. Favoritin für das Personalressort sei Erika Rasch, derzeit Personalchefin beim Zulieferer Bosch, berichten «Correctiv» und «Handelsblatt». Die Besetzung sei am vergangenen Donnerstag im Aufsichtsrat aber wegen des Streits um neue Sparmassnahmen im Konzern vorerst gescheitert.