Die IG Metall zeigte sich enttäuscht. «Es ist äusserst bedauerlich, dass das Unternehmen die konstruktiven Vorschläge der Arbeitnehmerseite und die damit verbundenen Beiträge der Beschäftigten über Presseverlautbarungen abbügelt», sagte ein Sprecher. «Die IG Metall ist in den Verhandlungen einen riesigen Schritt auf die Arbeitgeberseite Volkswagens zugegangen - das Unternehmen verharrt bisher auf den Maximalpositionen.» Mit dem Vorschlag sei man bereits «hart an die Grenze des Zumutbaren» gegangen. Zugleich widerspricht die Gewerkschaft den Angaben des Konzerns. Das Konzept entspreche «sehr wohl einer Entlastung in der bezifferten Höhe», so der Sprecher.