Der Auftragseingang blieb mit 189.769 Fahrzeugen zum Vorjahreszeitraum stabil, was vor allem an einem Plus bei den Bussen lag. Bei Lkw betrug das Minus ein Prozent. Die Anbieter in der Branche kämpfen derzeit vor allem mit der Kaufzurückhaltung auf dem europäischen Markt. Vor allem in Deutschland laufen die Geschäfte derzeit wegen der Wirtschaftsschwäche nicht rund. Traton-Vorstandschef Christian Levin verwies auf die bestehende Kurzarbeit in MAN-Werken. Zwar habe es leichte Besserung beim Auftragseingang in Deutschland gegeben, aber noch nicht genug, um die Kurzarbeit wieder zu beenden.