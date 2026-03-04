Die VW-Nutzfahrzeugholding Traton setzt sich angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten in wichtigen Märkten vorsichtige Ziele für das neue Jahr. Die um Sondereffekte bereinigte operative Marge dürfte 2026 zwischen 5,3 und 7,3 Prozent liegen, teilte die VW-Tochter mit Marken wie MAN und Scania am Mittwoch in München mit. Analysten erwarteten bisher rund 7,1 Prozent und damit einen Wert fast am oberen Ende der Spanne. So werde das Geschäft diesmal das ganze Jahr über von US-Zöllen belastet, sagte Finanzchef Michael Jackstein laut Mitteilung. Das erste Quartal werde zudem schwach ausfallen, warnte Traton. Für die im MDax notierte Aktie ging es abwärts.