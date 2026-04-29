«Wir begegnen dem anhaltend schwierigen Marktumfeld weiterhin mit strikter Kostendisziplin», verwies Finanzchef Michael Jackstein auf die laufenden Sparprogramme. Dafür fielen aber Sonderbelastungen an, die in den bereinigten Kennzahlen ausgeklammert wurden. Traton bezifferte diese auf 521 Millionen Euro. Der Konzern hatte bereits in Aussicht gestellt, dass für einen Stellenabbau in den USA sowie einen Geschäftsverkauf dort Einmalkosten anfallen würden. Die Jahresprognose bestätigte das Management./men/stk
(AWP)