Stellenabbau trifft vor allem Niedersachsen

Laut Kilian sollen 29.000 dieser Stellen, also mehr als 80 Prozent, allein in Niedersachsen wegfallen. VW hat deutschlandweit rund 130.000 Mitarbeiter, in Niedersachsen sind es etwa 100.000. Sparprogramme und der jüngste Tarifabschluss sollen die Kosten jährlich um mehr als 4 Milliarden Euro senken. Davon entfallen 1,5 Milliarden Euro auf Einsparungen bei den Arbeitskosten.