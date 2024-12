Nach einem Bericht der «Braunschweiger Zeitung» geht es bei den gemeldeten Unregelmässigkeiten um gesundheitsgefährdende Schadstoffe in Innenräumen von Volkswagen-Modellen. Die beiden Manager wollen auch Lücken bei der Dokumentation der in den VW -Fahrzeugen eingesetzten Materialien aufgedeckt haben, hiess es in dem Bericht weiter. VW sei in vielen Fällen nicht in der Lage, verbaute Materialien nachzuweisen.