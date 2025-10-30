Der VW -Konzern ist im dritten Quartal wegen der Probleme bei der Sportwagentochter Porsche tief in die roten Zahlen gerutscht. Unterm Strich lief in den Monaten Juli bis September ein Verlust von 1,07 Milliarden Euro auf, wie der Wolfsburger Autobauer mitteilte. Vor einem Jahr waren es noch 1,56 Milliarden Euro Überschuss gewesen. Die Anleger konnte das aber nicht mehr schocken, Experten hatten mit einem solchen Abschneiden gerechnet. Die Aktie stieg am Donnerstag.