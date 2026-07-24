Aber auch in den Werkshallen will Blume bei den Kapazitäten den Rotstift ansetzen. Der Konzern soll insgesamt auf eine Produktion von 9 Millionen Fahrzeugen jährlich getrimmt werden, rund eine Million weniger als derzeit und drei Millionen weniger als noch vor der Corona-Pandemie. Die Gewinnschwelle soll gar unter 8 Millionen Fahrzeugen erreicht werden. Die Zahl der Modelle will Blume um die Hälfte und die der verwendeten Komponenten gar um drei Viertel schrumpfen, das soll die Fertigung schlanker machen.