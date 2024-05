Volkswagen will trotz der aktuellen Flaute bei E-Autos das Tempo bei der E-Mobilität hoch halten. «Wir sehen in der Elektro-Mobilität die Zukunft der Automobilindustrie», sagte Konzernchef Oliver Blume am Mittwoch bei der Online-Hauptversammlung in Wolfsburg. Bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge wolle man das Tempo sogar noch erhöhen. Innerhalb von drei Jahren will der Konzern ein neues Einsteiger-Elektromodell für rund 20 000 Euro auf die Strasse bringen. Damit werde man zeigen: «Volkswagen ist in der Lage, schnell zu entwickeln. Effizient und effektiv - mit Europe Speed.» Bisher dauerte die Entwicklung neuer Modelle bei VW meist fünf Jahre.