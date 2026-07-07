Die Proteste am Donnerstag bezeichnete IG-Metall-Chefin Christiane Benner als «ein klares Signal an den Vorstand: Nicht mit uns!» Die Beschäftigten hätten ihre Beiträge bereits geleistet, sagte sie mit Blick auf die Tarifeinigung Ende 2024. «Die ständigen Angriffe auf die Rechte der Kolleginnen und Kollegen nehmen wir nicht ohne Gegenwehr hin», so Benner laut Mitteilung. Sie fordert Ideen und Konzepte, wie die Werke ausgelastet werden.