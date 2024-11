VW legt «Giftliste» vor

In der zweiten Verhandlungsrunde im Oktober hatte VW signalisiert, auch über Lösungen sprechen zu wollen, die ohne Entlassungen und Werksschliessungen auskommen. Allerdings nur, wenn die von VW gesteckte Sparziel trotzdem erreicht werden. Damit, so Gröger, habe sich der «Türspalt ein My geöffnet». Nachdem Volkswagen seine «Giftliste» offengelegt habe, könne nun verhandelt werden. In drei technischen Kommissionen wird seither an Details zu Vergütung, Zeitarbeit und Ausbildung gearbeitet.